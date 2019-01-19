Резервный контроллер домена нужно вывести из домена и демонтировать виртуальную машину, потому что она постоянно зависает. Точнее зависает не она, о тот Linux на котором она  установлена. Сервер в работе, к нему есть доступ. При корректной деинсталяции из домена удалятся все записи об этом контроллере и он ни где не будет фигурировать. Приступим.

 В диспетчере удаляемого сервера, он называется WIN-SRV-ST, выбираем опцию – Удалить роли.

 

Откроется мастер удаления ролей. Читаем – нажимаем >>Далее.

В следующем окне можно увидеть список ролей сервера. С тех ролей, которые нужно удалить, снимаем галочки.

При убирании галочки с пункта Доменные службы Active Directory получаем сообщение: Удаление доменных служб Active Directory невозможно, пока сервер является контроллером домена.

Чтобы удалить AD DC необходимо удалить контроллер домена с помощью мастера установки доменных служб dcpromo.exe. Воспользуемся этой подсказкой.

Для запуска dcpromo пишем его в поисковой строке и запускаем из результатов поиска.

Запустится мастер установки доменных служб Active Directory. Нажимаем  >> Далее.

Появившееся сообщение предупреждает о том, что сервер является хранителем глобального каталога.

Чтоб проверить, где еще хранится глобальный каталог переходим в диспетчере сервера по директориям >> Роли >> Доменные службы Active Directory >> Active Directory – сайты и службы >> Sites >> Default-First-Site-Name >>Servers.

По очереди выбираем доступные контроллеры домена, правой кнопкой мыши на NTDS Settings >> Свойства и смотрим, отмечена ли галочка напротив надписи – Глобальный каталог. В данном случае глобальный каталог хранится на всех DC, поэтому с деинсталируемого WIN-SRV-ST его можно удалять.

 

Возвращаемся к Мастеру dcpromo, нажимаем ОК >> Далее.

В следующем окне галочку не ставим. Наш контроллер домена не последний. >> Далее.

Начнутся проверки необходимости удаления компонентов.

Далее необходимо ввести пароль для новой учетной записи администратора на данном сервере.

Смотрим сводку, подтверждаем удаление нажав >> Далее.

В следующем окне можно отметить галочкой – Перезагрузка по завершении. Мастер выполнит работу и сервер перезагрузится.

После перезагрузки выполняем авторизацию с учетной записью Администратора и новым созданным паролем.

Снова запускаем мастер удаления ролей. Снимаем галочки с ролей:  Доменные службы Active Directory и DNS-сервер. На сей раз ни каких предупреждений не появилось. Нажимаем >>Далее.

Подтверждаем удаление компонентов нажав >>Удалить.

Ожидаем, пока выполняется удаление.

Видим результаты удаления. Перезагружаем сервер.

После перезагрузки видим, что удаление прошло успешно.

В итоге роли и службы удалены, сервер больше не является контроллером домена. Виртуальную машину можно демонтировать.