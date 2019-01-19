Резервный контроллер домена нужно вывести из домена и демонтировать виртуальную машину, потому что она постоянно зависает. Точнее зависает не она, о тот Linux на котором она установлена. Сервер в работе, к нему есть доступ. При корректной деинсталяции из домена удалятся все записи об этом контроллере и он ни где не будет фигурировать. Приступим.
В диспетчере удаляемого сервера, он называется WIN-SRV-ST, выбираем опцию – Удалить роли.
Откроется мастер удаления ролей. Читаем – нажимаем >>Далее.
В следующем окне можно увидеть список ролей сервера. С тех ролей, которые нужно удалить, снимаем галочки.
При убирании галочки с пункта Доменные службы Active Directory получаем сообщение: Удаление доменных служб Active Directory невозможно, пока сервер является контроллером домена.
Чтобы удалить AD DC необходимо удалить контроллер домена с помощью мастера установки доменных служб dcpromo.exe. Воспользуемся этой подсказкой.
Для запуска dcpromo пишем его в поисковой строке и запускаем из результатов поиска.
Запустится мастер установки доменных служб Active Directory. Нажимаем >> Далее.
Появившееся сообщение предупреждает о том, что сервер является хранителем глобального каталога.
Чтоб проверить, где еще хранится глобальный каталог переходим в диспетчере сервера по директориям >> Роли >> Доменные службы Active Directory >> Active Directory – сайты и службы >> Sites >> Default-First-Site-Name >>Servers.
По очереди выбираем доступные контроллеры домена, правой кнопкой мыши на NTDS Settings >> Свойства и смотрим, отмечена ли галочка напротив надписи – Глобальный каталог. В данном случае глобальный каталог хранится на всех DC, поэтому с деинсталируемого WIN-SRV-ST его можно удалять.
Возвращаемся к Мастеру dcpromo, нажимаем ОК >> Далее.
В следующем окне галочку не ставим. Наш контроллер домена не последний. >> Далее.
Начнутся проверки необходимости удаления компонентов.
Далее необходимо ввести пароль для новой учетной записи администратора на данном сервере.
Смотрим сводку, подтверждаем удаление нажав >> Далее.
В следующем окне можно отметить галочкой – Перезагрузка по завершении. Мастер выполнит работу и сервер перезагрузится.
После перезагрузки выполняем авторизацию с учетной записью Администратора и новым созданным паролем.
Снова запускаем мастер удаления ролей. Снимаем галочки с ролей: Доменные службы Active Directory и DNS-сервер. На сей раз ни каких предупреждений не появилось. Нажимаем >>Далее.
Подтверждаем удаление компонентов нажав >>Удалить.
Ожидаем, пока выполняется удаление.
Видим результаты удаления. Перезагружаем сервер.
После перезагрузки видим, что удаление прошло успешно.
В итоге роли и службы удалены, сервер больше не является контроллером домена. Виртуальную машину можно демонтировать.